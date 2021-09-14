Показала меньше, чем обычно: Меган Фокс в алом платье и c тугой косой блистала на дорожке

Показала меньше, чем обычно: Меган Фокс в алом платье и c тугой косой блистала на дорожке

Голливудская звезда в этот раз вышла в свет без своего бойфренда Колсона Бэйкера.

Меган Фокс, которая произвела фурор выбором платья для недавно прошедшей церемонии MTV Video Music Awards, выбрала для следующего светского выхода не менее пикантный наряд.

Меган Фокс / Associated Press

На прошедшем минувшей ночью Met Gala 2021 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 35-летняя актриса приехала в алом платье со стразами и пайетками со шнуровкой на декольте, талии и бедрах и шлейфом.

Меган Фокс / Associated Press

Платье бренда Dundas было с высоким разрезом и глубоким вырезом на спине. Меган подобрала к наряду атласные туфли на высоких каблуках, массивные серьги-висюльки и несколько колец с увесистыми камнями.

Меган Фокс / Associated Press

Меган Фокс / Associated Press

Меган Фокс / Associated Press

Длинные черные волосы Фокс заплела в косу, которая была переплетена тугой черной резинкой, а еще спереди прикрепила короткую густую челку. На лице у актрисы был насыщенный макияж с акцентом на алые губы.

Меган Фокс / Associated Press

Отметим, красное платье, но только от Vera Wang выбрала для светского выхода модель Эмили Ратажковски.

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