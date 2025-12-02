ТСН в социальных сетях

Показала ноги: Дженнифер Лоуренс ошеломила элегантностью и высоким разрезом на юбке

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, которая также является музой бренда Dior, появилась на церемонии вручения наград Gotham Awards и прошлась по красной дорожке.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Для этого мероприятия в Нью-Йорке звезда выбрала безупречный и совершенный ансамбль полностью черного цвета, созданный для нее брендом Dior. Лук включал короткий жакет с пуговицами, немного напоминающий культовый The Bar из первой коллекции бренда, но модель Лоуренс была современной. Также актриса надела асимметричную юбку с драпировкой и шлейфом, которая имела очень высокий разрез и демонстрировала ее роскошные ноги.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Свой наряд Дженнифер дополнила длинными золотыми серьгами, простой прической с распущенными волосами и босоножками, которые немного ее подвели на этот раз, потому что были слишком большие, однако обувь большего размера звезды выбирают часто, вероятно, чтобы избежать натираний, которые могут возникнуть.

Напомним, что также в творении от Джонатана Андерсона — нового креативного директора бренда — Лоуренс приходила на вручение премии Governors Awards в Лос-Анджелесе. Тогда бренд создал для Лоуренс эксклюзивное платье, изменив дизайн того, что было показано на подиуме в коллекции весна-лето 2026.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)

