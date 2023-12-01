Показала обнаженные ягодицы: смелая дрэг-квин произвела фурор своим провокационным луком на ивенте в Лондоне

Bimini решила привлечь к себе внимание откровенным платьем.

Дрэг-квин Bimini посетила премьеру фильма "RENAISSANCE: фильм Бейонсе" в Лондоне. На ивенте она произвела настоящий фурор своим провокационным луком.

Bimini появилась на "красной" дорожке в откровенном платье с капюшоном, небольшим шлейфом и полностью обнаженной спиной и пятой точкой.

Bimini / Фото: Getty Images

Дрэг-квие повернулась к фотографам спиной и продемонстрировала им свои упругие ягодицы с небольшой татуировкой. На них также были черные стринги с металлической деталью.

Аутфит Bimini дополнила белым длинным хвостом, насыщенным макияжем, длинным черным матовым маникюром и браслетами.

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