Показала обручальное кольцо с крупным бриллиантом: Тейлор Свифт выходит замуж

35-летняя американская певица сообщила о своей помолвке в соцсети.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт впервые выходит замуж. Ее избранником стал 35-летний игрок в американский футбол Трэвис Келси, с которым она встречалась два года.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице Instagram, опубликовав снимки с помолвки.

Предложение Трэвис сделал в романтической атмосфере — в саду среди цветов. Он стал на колено и предложил любимой руку и сердце, на что она сразу ответила «Да».

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Тейлор также похвасталась обручальным кольцом с огромным бриллиантом.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

«Твои учительница английского и физрук женятся», — в шутку подписала фотографию Свифт.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Во время важного события Тейлор продемонстрировала женственный образ в черно-белом полосатом сарафане с баской. Свой аутфит она дополнила лаконичными золотыми серьгами, браслетом, часами и кольцами.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Напомним, пара начала свои отношения летом 2023 года. Это произошло после того, как Трэвис захотел познакомиться с Тейлор во время ее концерта в Канзас-Сити. Свой роман они скрывали, а в сентябре 2023 года их отношения подтвердились, когда Свифт появились на матче «Чифс» рядом с матерью Келси.

