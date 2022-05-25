Показала округлый живот: экс-"ангел" Victoria's Secret беременна во второй раз

Показала округлый живот: экс-"ангел" Victoria's Secret беременна во второй раз

26-летняя нидерландская модель Роми Стридж ждет второго ребенка.

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Роми Стридж сообщила подписчикам в Instagram отличную новость – она ждет второго ребенка.

"Вскоре мы будем семьей из 4 человек, не могу дождаться", — поделилась экс-ангел.

Модель опубликовала фотографию, на которой у нее уже виден округлый живот. Возле Роми запечатлен ее любимый Лоренс ван Лиувен и дочь Минт, которая целует ее в живот.

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Стридж улыбается и выглядит очень счастливо.

Напомним, в январе этого года сын нидерландского телеведущего Берта ван Лиувена — Лоренс ван Лиувен – сделал Роми предложение. Она ответила ему "да".

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

В отношениях пара 12 лет. Доч модель родила 2 декабря 2020 года.

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Роми Стридж с дочерью / Фото: Instagram Роми Стридж

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