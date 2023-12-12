Показала первое фото и раскрыла имя ребенка: Сиара стала мамой в четвертый раз

Певица не стала скрывать подробности о рождении дочери.

У 38-летней американской певицы Сиары и ее мужа - защитника футбольного клуба "Денвер Бронкос" Рассела Уилсона – родилась дочь. Это третий общий ребенок пары.

Певица сразу показала первое фото дочери в Instagram и рассказала, как ее назвала.

"Амора Принцесса Уилсон, 9 фунтов 1 унция (4 кг 110 г – Прим. Ред.). Мы так тебя любим", - написала звезда под снимком ребенка.

Сиара и Рассел уже воспитывают 6-летнюю дочь Сиенну и 3-летнего сына Уина. Также у Сиары есть 9-летний сын Фьючер от рэпера Фьючера.

Напомним, накануне родов беременная Сиара появилась на премьере фильма "Цвет лиловый". На красную дорожку Сиара вышла в белоснежном костюме от бренда Georges Hobeika, который включал брюки, рубашку и накидку-кейп со шлейфом. Беременный живот она украсила золотой поталью.

Сиара / Фото: Associated Press

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