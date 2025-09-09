- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
Показала плечи и подчеркнула талию: Скарлетт Йоханссон посетила кинофестиваль в нежном платье
40-летняя Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку Международного кинофестиваля в Торонто.
В рамках этого мероприятия состоялась премьера драматического фильма «Великая Элеонор», который стал режиссерским дебютом Скарлетт.
На красной дорожке звезда просто сияла. Она вышла к фотографам в длинном платье цвета пудры, которое было у нее от Модного дома Valentino. Это был нежный наряд из шелка, выполненное в романтическом фасоне — плечи у платья были открыты и с тонкими бретельками, а талия подчеркнута широким поясом. Также наряд украшали складки на лице, драпировка на декольте и длинный шлейф.
Платье она дополнила украшениями от бренда Messika, высокой прической-пучком, нежным макияжем и красным маникюром. Этот образ напомнил также платье Скарлетт с Каннского кинофестиваля, но оно было голубым и от Prada. Нежный и романтичный дизайн отлично подходил актрисе.