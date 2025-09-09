ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

Показала плечи и подчеркнула талию: Скарлетт Йоханссон посетила кинофестиваль в нежном платье

40-летняя Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку Международного кинофестиваля в Торонто.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

В рамках этого мероприятия состоялась премьера драматического фильма «Великая Элеонор», который стал режиссерским дебютом Скарлетт.

На красной дорожке звезда просто сияла. Она вышла к фотографам в длинном платье цвета пудры, которое было у нее от Модного дома Valentino. Это был нежный наряд из шелка, выполненное в романтическом фасоне — плечи у платья были открыты и с тонкими бретельками, а талия подчеркнута широким поясом. Также наряд украшали складки на лице, драпировка на декольте и длинный шлейф.

Скарлетт Йоханссон в Торонто / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон в Торонто / © Getty Images

Платье она дополнила украшениями от бренда Messika, высокой прической-пучком, нежным макияжем и красным маникюром. Этот образ напомнил также платье Скарлетт с Каннского кинофестиваля, но оно было голубым и от Prada. Нежный и романтичный дизайн отлично подходил актрисе.

Скарлетт Йоханссон в Каннах / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон в Каннах / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
279
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie