Показала плечи и подчеркнула талию: Скарлетт Йоханссон посетила кинофестиваль в нежном платье

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

В рамках этого мероприятия состоялась премьера драматического фильма «Великая Элеонор», который стал режиссерским дебютом Скарлетт.

На красной дорожке звезда просто сияла. Она вышла к фотографам в длинном платье цвета пудры, которое было у нее от Модного дома Valentino. Это был нежный наряд из шелка, выполненное в романтическом фасоне — плечи у платья были открыты и с тонкими бретельками, а талия подчеркнута широким поясом. Также наряд украшали складки на лице, драпировка на декольте и длинный шлейф.

Скарлетт Йоханссон в Торонто / © Getty Images

Платье она дополнила украшениями от бренда Messika, высокой прической-пучком, нежным макияжем и красным маникюром. Этот образ напомнил также платье Скарлетт с Каннского кинофестиваля, но оно было голубым и от Prada. Нежный и романтичный дизайн отлично подходил актрисе.

Скарлетт Йоханссон в Каннах / © Associated Press