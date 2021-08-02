Показала плоский живот и длинные ноги: образ Тины Кунаки на светском приеме

24-летняя французская модель приехала на Капри, где посетила вечеринку.

Тина Кунаки была среди гостей, которые посетили благотворительный гала-вечер LuisaViaRoma for Unicef на вилле La Certosa di San Giacomo на острове Капри, в Италии. Модель приехала, чтобы помочь собрать средства для программ, которые оказывают финансовую поддержку нуждающимся детям во всем мире.

На дорожке перед камерами фотографов Тина Кунаки блистала в черном платье от Mônot. У наряда было одно открытое плечо, обнаженный живот, а также очень высокий разрез до бедра. К аутфиту звезда подобрала черные туфли-лодочки с россыпью страз, надела золотой браслет на запястье, а в макияже сделала акцент на губы, которые переливались темным блеском. Аккуратные золотые серьги-колечки в ушах и скромная прическа завершали образ знаменитости.

Тина Кунаки / Getty Images

Также папарацци сфотографировали, как Тина выходила из яхты за день до мероприятия. В повседневной жизни звезда была одета в мешковатые штаны и объемную толстовку.

Тина Кунаки / Getty Images

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