Показала подросший живот: топ-модель Карли Клосс беременна третьим ребенком

32-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс поделилась радостной новостью в своем Instagram. Она беременна третьим ребенком.

В Сети модель опубликовала несколько фото, на которых позирует уже с подросшим животом. Отец ребенка – бизнесмен Джошуа Кушнер. Пара начала встречаться в 2012 году, а поженились возлюбленные в октябре 2018 года.

instagram.com/karliekloss

instagram.com/karliekloss

"Семья – это все для меня, – сказала Клосс. – Джош и я невероятно благодарны за это благословение".

instagram.com/karliekloss

У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторалетний Элайджа Джуд. Карли и Джошуа держат подробности своей семейной жизни в тайне, однако однажды в интервью модель призналась, что материнство – главная радость в ее жизни.

instagram.com/karliekloss

Ранее, напомним, модель Карли Клосс посетила показ фильмов "Everybody's Fight" и "Журавски против Техаса" в кинотеатре Chase Park Plaza Cinemas в Сент-Луисе. Для выхода в свет она выбрала стильный серый брючный костюм-тройку в тонкую полоску, который состоял из топа, удлиненного жакета и широких брюк.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

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