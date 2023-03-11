Показала пупок: Талия Сторм в кожаном мини-платье со шнуровками пришла на премьеру фильма "Крик VI"

В Лондоне состоялась премьера шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик", которую посетила Талия Сторм.

Артистка появилась там в сексуальном образе в стиле готического гламура. Она одела черное мини-платье без бретелек и со шнуровками по бокам и центру туловища, которые обнажили ее пупок и тонкую талию. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги и красивый загар Талии.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Лук Сторм дополнила шубой из искусственного меха и черными туфлями на высокой платформе и каблуке.

Талия собрала белокурые волосы в низкий хвост и сделала вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были большие серьги-кольца с камнями.

Напомним, Талия Сторм в дерзком луке пришла на премьерный показ боевика "Джон Вик 4". На ней была кожаная мини-юбка и кропнутая куртка-болеро в болотно-зеленом оттенке.

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