Показала пышный бюст и ноги: порноактриса в сексуальном платье пришла на премию

Американская порноактриса выглядела ярко и эффектно на ивенте.

Порноактриса Николетт Ши своим эффектным появлением приковала к себе взгляды присутствующих на состоявшейся в Лас-Вегасе церемонии награждения премии AVN Awards.

Ши появилась на красной дорожке в зеленом платье макси, полностью расшитом пайетками. Наряд имел американскую пройму, откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышный сексуальный бюст, и высокий разрез, через который блондинка демонстрировала свои ноги. На талии у нее была золотистая цепочка с жемчугом.

Николетт Ши / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с черными босоножками на шпильках. Николетт распустила волосы, сделала насыщенный вечерний макияж с пышными накладными ресницами, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею – золотой цепочкой с камнями в форме сердечек.

Напомним, а порноактриса Эма Картер продемонстрировала соблазнительные формы в черном прозрачном платье, расшитом пайетками и бисером.

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