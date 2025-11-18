Показала результат: Кайя Гербер сделала сразу три татуировки

Кайя Гербер / © Instagram Кайи Гербер

24-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — поделилась в своем Instagram новыми фото, на которых запечатлены ее новые тату. Они очень маленькие и едва заметные, а одна из них выполнена белым пигментом.

Кайя Гербер / © Instagram Кайи Гербер

Кайя Гербер / © Instagram Кайи Гербер

Кайя Гербер / © Instagram Кайи Гербер

Интересно, что это не первые перманентные рисунки на теле модели. Свою первую татуировку она сделала в 17 лет, это слово «Jordan», которое является ее вторым именем, на внутренней стороне руки. Все ее тату — маленькие и минималистичные, находятся на разных частях тела: руках, запястьях и ребрах.

В интервью Glamour она рассказывала, что не может выделить свою любимую татуировку, поскольку каждая для нее важна. «Кажется, я очень переживала, что пожалею о каждой сделанной татуировке, но все они символизируют какой-то важный период в моей жизни, даже если сама татуировка не имеет особого значения. Это как воспоминания, поэтому я не думаю, что когда-либо пожалею о них», — поделилась Кайя.

Напомним, еще одна модель, которая любит татуировки, — бразильянка Изабели Фонтана. Перманентные рисунки на теле всегда были ее особенностью, ведь в начале ее карьеры — в 2000-х — они были редкостью для моделей высокой моды, но Фонтана смело их демонстрировала, это стало ее фишкой и помогло ей выделиться и стать символом дерзости и независимости.