Показала слишком много: английская модель засветила грудь из-за неудачного наряда

Королева красоты не учла, что платье сидит на ней слишком свободно, из-за чего попала в неудобную ситуацию.

Без конфузов на красной дорожке не бывает и за 12 дней кинофестиваля в Каннах звезды удивляли нас излишне откровенными нарядами, помятой одеждой и демонстрацией ягодиц. Вчера в этот список решила присоединится английская модель, журналистка и победительница конкурса красоты Supranational 2016 Анджелина Кали.

Девушка вышла на красную дорожку перед показом фильма "Непримиримые" в сине-черном платье от Reganalds на тонки бретельках, с открытой спиной и высоким разрезом до бедра. Также у наряда было и глубокое V-образное декольте.

Анджелина Кали / Associated Press

Из-за того, что платье сидело на девушке свободно и имело глубокие разрезы, во время позирования для фото Анджелина засветила грудь. Наряд был явно не удачным, но девушку это не смущало.

Анджелина Кали / Getty Images

Анджелина Кали / Getty Images

Под совой наряд она также решила взять белую сумку от Chanel и надеть несколько украшений, среди которых мы разглядели ювелирные изделия от Vozzi London. Завершили этот провокационный образ босоножки и часы на светлом ремешке.

Анджелина Кали / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Лучшие наряды на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку