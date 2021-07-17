Показала слишком много: английская модель засветила грудь из-за неудачного наряда

Королева красоты не учла, что платье сидит на ней слишком свободно, из-за чего попала в неудобную ситуацию.
Без конфузов на красной дорожке не бывает и за 12 дней кинофестиваля в Каннах звезды удивляли нас излишне откровенными нарядами, помятой одеждой и демонстрацией ягодиц. Вчера в этот список решила присоединится английская модель, журналистка и победительница конкурса красоты Supranational 2016 Анджелина Кали.
Девушка вышла на красную дорожку перед показом фильма "Непримиримые" в сине-черном платье от Reganalds на тонки бретельках, с открытой спиной и высоким разрезом до бедра. Также у наряда было и глубокое V-образное декольте.
Из-за того, что платье сидело на девушке свободно и имело глубокие разрезы, во время позирования для фото Анджелина засветила грудь. Наряд был явно не удачным, но девушку это не смущало.
Под совой наряд она также решила взять белую сумку от Chanel и надеть несколько украшений, среди которых мы разглядели ювелирные изделия от Vozzi London. Завершили этот провокационный образ босоножки и часы на светлом ремешке.
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