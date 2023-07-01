Показала слишком много: супермодель Джиджи Хадид сконфузилась из-за прозрачного топа

Джиджи Хадид сфотографировали в Париже, когда она направлялась Пале-Рояль. Девушка посетила вручение наград ANDAM Fashion Awards 2023 - это самая главная французская модная премия, которая в свое время положила старт карьеры таким именам, как Мартин Маржела, Джереми Скотт, Гарет Пью.

На мероприятие Джиджи пришла в черных шелковых брюках и топе на одно плече, у которого в качестве бретельки была крупная золотая цепочка.

Также у топа было несколько оборок, а под низ модель не надела ни белья, ни накладок на грудь, что сыграло с ней злую шутку, ведь ткань топа на самом деле была довольно прозрачной и практически ничего не скрывала. Поэтому грудь Джиджи была видна всем гостям мероприятия.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Также в этом образе присутствовало несколько аксессуаров: черные туфли, сумка с короткой ручкой, золотые серьги и солнцезащитные очки от бренда Dmy by Dmy.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Кстати, Джиджи в Париже также встретилась с украинским дизайнером головных уборов Русланом Багинским, который принимал участие в конкурсе и победил в категории "аксессуары".

Руслан Багинский и Джиджи Хадид

Руслан Багинский и Джиджи Хадид

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