Показала свои натуральные кудри: Николь Кидман поделилась фотографиями с распущенными волосами

Николь Кидман и ее дочь / © Instagram Николь Кидман

Оскароносная звезда Николь Кидман опубликовала в Instagram серию летних фотографий, на которых показала, как провела лето со своей семьей. На снимках она продемонстрировала лаконичные летние наряды, а также свою естественную прическу.

Николь Кидман с дочерью Фейт / © Instagram Николь Кидман

У Кидман были распущенные кудрявые волосы. Это ее естественная прическа, но на светских мероприятиях и красных дорожках она так больше не появляется, поскольку предпочитает укладки с прямыми волосами.

Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз / © Instagram Николь Кидман

В начале актерской карьеры Николь, ее вьющиеся волосы были ее визитной карточкой, ярко демонстрируемой в фильме «Дни грома» 1990-х года. Но она начала выпрямлять их, чтобы соответствовать амбициозному образу, и в конечном итоге термоукладка испортила ее кудри.

В фильмах и мероприятиях она часто использует накладки и парики, чтобы придать прическе объема.

Николь Кидман с сестрой Антонией Кидман / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Ранее ее 27-летняя племянница — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь. Все они позируют в легких длинные летних платьях. Николь на фото тоже с объемными кудрявыми волосами.

Николь Кидман с племянницей и сестрой / фото: Lucia Hawley

В видеоинтервью для обложки журнала Allure за май 2025 года Кидман сказала, что сожалеет о том, что выпрямила свои вьющиеся от природы волосы, когда впервые ворвалась на голливудскую сцену в 80-х и 90-х годах.

«Зачем я выпрямила волосы?» — спросила она, вспоминая свой образ из фильма 1990 года «Дни грома». «Мне очень нравились мои волосы. Это мои натуральные волосы. Разве это не безумие? Так что, все девочки, примите это как должное. Не идите по моим стопам и не выпрямляйте волосы».

В 2020 году Николь рассказала InStyle, что ее дочь Фейт помогла ей изменить решение о выпрямлении волос.

«Мне потребовалось 40 с лишним лет, но я принимаю эти кудри. У моей младшей дочери такие же волосы. Ей нравится, когда у меня кудрявые волосы, поэтому я ношу их для нее», — сказала актриса.

Николь Кидман на съемках фильма «Дни грома», 1990 год / © Getty Images