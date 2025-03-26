Показала татуировки: испанская актриса Милена Смит вышла на красную дорожку

Она приняла участие в фотоколле посвященном церемонии закрытия 28-го Малагского кинофестиваля в Испании.

Милена надела на это особое мероприятие черное платье от бренда Balmain, у которого была ассиметричная юбка выполненная из множества рюш. Также наряд имел длинный шлейф и открывал ноги актрисы, а также татуировок на них.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Верх же платья Милены был сделан из бархатной ткани, с декольте и халтером. Образ актриса дополнила босоножками с ремешками и пряжками, капроновыми колготками, несколькими украшениями с камнями, макияжем и прической с локонами.

Милена Смит / фото: instagram.com/milenasmitm

Милена Смит / фото: instagram.com/milenasmitm

Милена Смит / фото: instagram.com/milenasmitm

Напомним, что премьеру документального фильма "Aitana: Метаморфоз", которая состоялась 20 февраля в Мадриде, она посетила в наряде любимого стиля. На Милене было обтягивающее платье со складками и длинными рукавами. Белье под него она не надела, поэтому очертания ее груди были четко видны под тонкой тканью.

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