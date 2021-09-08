Показала упругие ягодицы: гостья Венецианского фестиваля вышла на красную дорожку без белья

Блондинка вышла на публику в полупрозрачном наряде.

Чего только ни увидешь на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Звездные красотки стараются одеться, как можно эффектнее и провокативнее, чтобы оказаться в центре внимания публики.

Одной из таких стала красивая блондинка, которая решила появится на кино-ивенте без белья.

Одета она была в роскошное полупрозрачное платье по фигуре интересного кроя с бирюзовым верхом, который имитировал боди-корсет. Наряд был расшит кружевом и стразами.

Гостья Венецианского фестиваля / Getty Images

Девушка не упустила возможности повернуться к камерам обнаженной спиной и продемонстрировать свои упругие ягодицы, которые было видно из-под прозрачной юбки.

Гостья Венецианского фестиваля / Getty Images

Волосы она собрала в хвост и высоко его заколола, выпустив спереди пряди. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черно-бирюзовым карандашом.

А итальянская певица и актриса – 52-летняя Мария Национале - появилась на красной дорожке в бархатном темно-зеленом платье в пол сразу с двумя акцентами: на откровенном пышном декольте и на высоком разрезе.

Мария Национале / Associated Press

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