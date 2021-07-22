Показала упругие ягодицы: участница шоу "Холостяк-11" в купальнике сфотографировалась возле водопада

Розали Номбре наслаждается отдыхом в Карпатах.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Розали Номбре — показала фотографии со своего отдыха в Карпатах.

Красавица посетила живописный уголок среди гор — водопад Женецкий Гук. Конечно же, там девушка решила сфотографироваться.

Позировала Розали в кремовом купальнике с высокими плавками, демонстрируя стройную фигуру.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Девушка показала также на камеру свои упругие ягодицы.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

В Карпатах Номбре много гуляет, занимается йогой и по вечерам пьет игристое с подругой.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

А другая участница проекта "Холостяк-11" Анна Гузеева поделилась снимками из Греции. Там девушка покаталась на яхте. Она позировала на фото в голубом сплошном купальнике с откровенным асимметричным вырезом в зоне декольте и сверкнула пышным бюстом.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

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