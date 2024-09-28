Показала живот: 46-летняя беременная эстонская топ-модель Кармен Касс вышла на подиум

Для модели это первые ребенок.
46-летняя Кармен Касс - эстонская топ-модель и актриса. Она работала лицом таких именитых брендов, как: Chanel, Versace, Yves Saint Laurent, Gucci, Valentino, Christian Dior и Givenchy. Также американское издание Vogue объявило ее и Жизель Бюндхен двумя супермоделями эпохи на своей обложке за январь 2000 года. Сейчас Кармен крайне редко выходит на подиум, хотя и продолжает работать, снимаясь для разных брендов.
Во время Недели моды в Париже женщина приняла участие в шоу эпатажного бренда Vetements, который презентовал публике коллекцию весна-лето 2025. Своим появлением на подиуме она без слов объявила, что беременна.
Кармен была одета в кружевной бюстгальтер, а на ее бедрах была нежная шелковая юбка оттенка айвори с множеством драпировок.
Образ женщины дополняли остроносые бежевые туфли и нежные украшения.
Также свой беременный живот она демонстрировала во время показа Christopher Esber несколькими днями ранее, но тогда ее лук был более закрытым.
Читайте также:
- Мрачно и креативно: бренд Yamamoto представил коллекцию весна-лето 2025
- Легкость, прозрачность и бохо-эстетика: бренд Chloe представил коллекцию весна-лето 2025
- Голубые оттенка и ретро-эстетика: Дом Versace представил коллекцию весна-лето 2025