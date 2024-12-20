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Показала живот и ноги: Кэти Перри позировала на красной дорожке в платье модного цвета

Показала живот и ноги: Кэти Перри позировала на красной дорожке в платье модного цвета

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Для светского выхода певица надела необычное платье, которое демонстрировало ее стройную фигуру.

Бордовый цвет стал главным оттенком 2024 года, который можно было увидеть у многих брендов, а также именно его выбирали знаменитые певицы и актрисы на публичные мероприятия. Не стала исключением и Кэти Перри, поскольку появилась на мероприятии Jingle Ball 2024 в наряде от Alex Perry.

Это было длинное вечернее платье с прозрачными вставками из сетчатой ткани на груди и животе. На юбке и груди оно было выполнено из ткани расшитой пайетками. Рукавов у наряда не было, но был очень высокий разрез, который полностью открывал ее ноги.

Носила этот наряд певица в сочетании с черными туфлями на каблуках, а также дополнила лук помадой винного цвета и прической с объемными локонами.

Кэти Перри / © Getty Images
Кэти Перри / Фото: Getty Images

Позже она вышла на сцену в кардинально другом наряде. Актриса продемонстрировала серебряно-золотое платье в стиле диско.

Кэти Перри / © Associated Press
Кэти Перри / Фото: Associated Press

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