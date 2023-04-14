Показали защитников на фронте: группа "СКАЙ" представила мощный клип на патриотическую песню

Новая работа музыкантов мотивирует не сдаваться и верить в победу.

Группа "Скай" презентовала клип на мощную песню "Напролом". Новая видеоработа призвана поднимать боевой дух, мотивировать и придавать силы, вселяя веру в нашу победу.

Режиссером и оператором клипа является Сергей Малый, монтаж – Александр Кулак.

"Сражаясь с неадекватным и коварным рашистским врагом, у нас только один путь — НАПРОЛОМ! Мы на своей земле и нам чужого не надо! Мы должны уничтожить врага, идя НАПРОЛОМ к полной нашей ПОБЕДИ! Это единственный путь! У нас нет другого выбора. Помогать и побеждать! Это то, чем сейчас должен заниматься каждый украинец. Слава несломленному украинскому НАРОДУ! – сказал лидер группы Олег Собчук.

Композиция "Напролом" вошла в седьмой альбом музыкантов, который они недавно выпустили.

В поддержку нового альбома группа отправилась в очередной благотворительный тур по Украине, который активно продолжается. Запланировано 35 концертов. Лозунг тура — #помогаемпобеждаем.

Напомним, завтра, 15 апреля группа "Скай" выступит с концертом в Жовтневом дворце. А 26 мая во Дворце спорта состоится их большой концерт с программой "Подаруй світло".

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