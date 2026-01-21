Показания не сходятся: слова Бруклина Бекхэма о свадебном платье вызвали много вопросов

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Реклама

Одна из конфликтных ситуаций, из-за которой поссорились Виктория Бекхэм и невестка, возникла из-за свадебного платья Николы. По словам Бруклина Бекхэма, его мама-модельер отказалась шить платье для невесты в последнюю минуту. Именно поэтому Пельтц выбрала для своей свадьбы в апреле 2022 года платье от Valentino Haute Couture, сделанное на заказ.

«Моя мама отменила пошив платья для Николы в последнюю минуту, несмотря на то, как она была рада носить ее дизайн, что заставило ее срочно искать новое платье».

Однако, слова Бруклана противоречат тому, что ранее было обнародовано. По данным Vogue, образ Невесты создавался долго и стал результатом разговоров с командой бывшего креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Обсуждение, подготовка, примерка и другие производственные процессы длились минимум год.

Реклама

Лесли Фремар, стилист Николы в то время, описала процесс выбора эскизов, тканей и других элементов как «высочайший кутюрный опыт».

В издании отметили, что обсуждение также включало две поездки Николы в Рим и две примерки в Соединенных Штатах.

«Видеть все платья с подиума в реальной жизни было так волшебно», — рассказала Никола Vogue перед церемонией о посещении ателье.

Подготовка также включала примерку, во время которой Никола надевала копию платья, прежде чем в окончательный дизайн были внесены дополнительные изменения.

Реклама

«Простота была великолепна», — сказала тогда Фремар, — «Нам не пришлось слишком детализировать платье, чтобы достичь его роскошности, поэтому мы в конце концов отказались от вышивки».

Также в интервью изданию, буквально через несколько месяцев после своей свадьбы, Никола опровергла слухи о ссоре со своей новой свекровью Викторией Бекхэм.

«Я собиралась это сделать и очень этого хотела, но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не сможет этого выполнить, поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Она не говорила, что я не могу его надеть; я не говорила, что не хочу его надевать», — сказала она тогда.