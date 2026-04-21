- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Показательный выбор образа: актриса Симон Эшли пришла с ног до головы наряженная в Prada
Ее платье было изготовлено знаменитым брендом на заказ, специально для мероприятия.
Актриса Симон Эшли посетила мировую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке и выглядела потрясающе. Внимание она привлекла, поскольку надела очень красноречивый наряд — с ног до головы была одета в бренд Prada.
Платье Симон было выполнено в ярком зеленом цвете, который напоминал оттенок лайма. Лаконичный дизайн платья привлекал внимание, точно так же как и его фасон — наряд был коротким, но имел длинный прямой шлейф. Также у платья не было бретелек, однако его украшали карманы.
Актриса дополнила свой ансамбль серебристыми остроносыми туфлями с ремешком и открытыми пятками, которые спереди имели треугольный логотип итальянского люксового Модного дома.
Завершили ее лук золотой чокер от Garatti, макияж и лаконичная прическа с легкими волнами.
В фильме «Дьявол носит Prada 2» Симон получила роль Амари — новой ассистентки главного редактора журнала Ranway Миранды Пристли, которую играет Мерил Стрип. Во время съемок актрису неоднократно фотографировали папарацци.