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Покажут как разум Путина растворялся в теориях заговора: Александр Роднянский снимет сериал о диктаторе

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Покажут как разум Путина растворялся в теориях заговора: Александр Роднянский снимет сериал о диктаторе

Владимир Путин / Фото: Associated Press

В основу сценария будущего сериала будет положена книга Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать».

Сериал будет, по словам Роднянского, посвящен тому, как «невзрачный бывший офицер КГБ превратился в одного из самых устрашающих политиков в мире». Об этом сообщило издание Variety

Зрители смогут приоткрыть завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, как действует Путин и его ближайшее окружение. 

«В ситуации, когда судьба Европы и Нового мирового порядка решается в режиме реального времени на поле боя за Украину, войну, потрясшую основы современного общества, развязал один человек: Путин», — сказал Роднянский.

Роднянский обещает сделать сериал похожим на «Карточный домик», в центре повествования будет внутренняя эволюция Путина. "Вся кремлевская рать" покажет международной аудитории шаг за шагом, как разум Путина растворился в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью», — заявил продюсер.

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