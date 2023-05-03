Показывала язык фотографам: Кристен Стюарт отметилась на дорожке Met Gala

33-летняя актриса Кристен Стюарт выбрала черно-белый костюм из круизной коллекции Карла Лагерфельда 2016-2017 для своего появления на Балу Института костюма в Нью-Йорке.

Кристен, которая была одной из муз Лагерфельда, решила почтить память покойного модельера одним из его собственных дизайнов.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

На дорожку звезда вышла в черно-белом костюме Chanel из круизной коллекции 2016-2017, поддерживая тему "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Стилист Кристен Стюарт - Тара Свеннен - рассказала немного об образе актрисы: "Главной отправной точкой во всем этом является то, что у них с Карлом были особые отношения. Стюарт также имеет давние отношения с Chanel, она была назначена послом в 2013 году. Этим образом Кристен отдает дань уважения лично ему, но речь не идет о подражании Карлу", - говорит стилист, пишет Daily Mail.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Образ включает в себя белый укороченный жакет с черным атласным лацканом и черные брюки с высокой талией в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком. "Это похоже на андрогинный образ, и в целом образ очень похож на Кристен", — добавляет Тара.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Нет сомнений, что в таком образе Кристен Стюарт действительно было комфортно на дорожке Met Gala. Также на мероприятии впечатлила образом Кара Делевинь - еще одна муза Лагерфельда, которая выбрала интересный лук, который бы точно понравился модельеру.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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