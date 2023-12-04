Показывали чувства и держались за руки: Сильвестра Сталлоне подловили за поцелуями с женой

Известный актер и его жена посетили Филадельфию. Именно там проходило ействие фильма "Рокки".
В прошлом году мир шоу-бизнеса потрясла новость о том, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин, которые пробыли в браке 25 лет, подали на развод после ссоры в семье.
Документы о расторжении брака в суд подала именно Дженнифер, а уже через месяц после этого инцидента супруги помирились и решили все свои семейные проблемы. Теперь модель и актер опять вместе появляются на публике и даже публично проявляют чувства.
В воскресенье, 3 декабря, Дженнифер сопровождала мужа на торжественное открытие Rocky Shop, поскольку город Филадельфия объявил этот день "Днем Роки".
По пути на мероприятии они держались за руки и мило улыбались. О том, что у пары был когда-то конфликт в семье уже ничего и не напоминало.
Затем Сталлоне перерезал красную ленту. Также фотографы запечатлели пару за поцелуями.
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