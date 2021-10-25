Poker face Виктории Бекхэм: дизайнер высмеяла в ролике свое знаменитое выражение лица

Виктория Бекхэм с юмором подходит к рекламе своей бьюти-линейки Victoria Beckham Beauty.

47-летняя дизайнер записала шутливое видео для рекламы палетки теней. О ней часто пишут, как о знаменитости, которая никогда не улыбается. Кстати, недавно на шоу "Доброе утро, Америка" миссис Бекхэм продемонстрировала, что любит и умеет улыбаться.

Виктория Бекхэм / Getty Images

Так вот в очередной раз Виктория доказала, что у нее есть чувство юмора. Она записала ролик для Instagram, в котором высмеивает свою улыбку. В ролике дизайнер сидит на плюшевом розовом диване с зеленом бельевом платье на тонких бретельках из коллекции Victoria Beckham's Resort 2022, в руках у нее палетка с зеркалом и она говорит на камеру:

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"Люди много говорят обо мне. О моем стиле, о моей семье, о моем бизнесе. Но знаете, что мне нравится во мне больше всего?" - продолжила она, прежде чем закрыть свой аксессуар. "Моя улыбка".

Очевидно, Викторию забавляют разговоры о ее "каменном лице" на красных дорожках. Но, надо отдать должное, как ловко она умеет все обратить в свою пользу.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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