Поклонница Etro: модель Тейлор Хилл выбрала необычный аутфит для выхода на дорожку

Экс-"ангел" Victoria’s Secret посетила показ фильма "Три этажа" в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

25-летняя Тейлор Хилл, которая совсем недавно объявила поклонникам о своей помолвке, появилась на дорожке в аутфите от Etro.

Тейлор Хилл / Associated Press

Наряд состоял из короткого белого топа, завязанного в узел на груди и пышной многослойной юбки в пол оливкового цвета. Тейлор была в светлых босоножках на каблуках, распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках. На шее у девушки сверкало колье из бирюзовых камней, а на пальце помолвочное кольцо с камнем.

Тейлор Хилл / Associated Press

Несколько дней назад в Каннах Тейлор Хилл уже выходила на красную дорожку в черном полупрозрачном платье тоже от Etro. Тогда модель посетила показ ленты "Мирны".

Тейлор Хилл / Associated Press

Тейлор Хилл / Associated Press

Вчера же наибольшее впечатление на публику произвела Белла Хадид. Она вчера блистала в платье из коллекции осень-зима 2021/2022 бренда Schiaparelli. Наряд с длинным рукавом идеально сидел на фигуре модели и был выполнено из шерстяного крепа и имело очень глубокое декольте, которое дополняло позолоченное украшение из латуни, выполненное в виде легких.

Белла Хадид / Associated Press

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