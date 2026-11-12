Поклонники обеспокоены внешностью Николы Пельтц после ее новых фото

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Реклама

Американская актриса, модель и жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — поделилась новыми фотографиями в Instagram, которые привлекли внимание подписчиков не только ее бьюти-процедурой, но и внешностью. 31-летняя знаменитость опубликовала несколько селфи после ухода за лицом, однако пользователи соцсетей сосредоточились на ее фигуре.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

На снимках Никола позировала перед зеркалом в костюме, похожем на медицинскую форму, демонстрируя результат косметической процедуры. Публикацию она подписала фразой «hyperbaric chic post facial», что можно перевести как «гипербарический шик после процедуры для лица».

Реклама

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

После появления фотографий некоторые пользователи обратили внимание на худобу актрисы и начали обсуждать ее внешний вид. В то же время другие вступились за знаменитость, напомнив, что оценивать чужое тело и делать выводы о здоровье человека по фотографиям некорректно.

Реклама

Это не первый раз, когда внешность Николы становится предметом обсуждений в Сети. Ранее ее супруг Бруклин Бекхэм публично выступал против негативных комментариев в адрес жены и призывал пользователей не допускать подобных высказываний.

Сама Пельтц не стала реагировать на обсуждения и продолжила делиться моментами из своей жизни в социальных сетях.

Ранее, напомним, Бруклина Бекхэма уже упрекали в исхудавшем виде Николы.

Новости партнеров