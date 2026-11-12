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- Шоу-бизнес
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Поклонники обеспокоены внешностью Николы Пельтц после ее новых фото
Звезда показала новые селфи и спровоцировала обсуждение в Сети.
Американская актриса, модель и жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — поделилась новыми фотографиями в Instagram, которые привлекли внимание подписчиков не только ее бьюти-процедурой, но и внешностью. 31-летняя знаменитость опубликовала несколько селфи после ухода за лицом, однако пользователи соцсетей сосредоточились на ее фигуре.
На снимках Никола позировала перед зеркалом в костюме, похожем на медицинскую форму, демонстрируя результат косметической процедуры. Публикацию она подписала фразой «hyperbaric chic post facial», что можно перевести как «гипербарический шик после процедуры для лица».
После появления фотографий некоторые пользователи обратили внимание на худобу актрисы и начали обсуждать ее внешний вид. В то же время другие вступились за знаменитость, напомнив, что оценивать чужое тело и делать выводы о здоровье человека по фотографиям некорректно.
Это не первый раз, когда внешность Николы становится предметом обсуждений в Сети. Ранее ее супруг Бруклин Бекхэм публично выступал против негативных комментариев в адрес жены и призывал пользователей не допускать подобных высказываний.
Сама Пельтц не стала реагировать на обсуждения и продолжила делиться моментами из своей жизни в социальных сетях.
Ранее, напомним, Бруклина Бекхэма уже упрекали в исхудавшем виде Николы.