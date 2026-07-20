Поклонники Шакиры троллят ее бывшего Жерара Пике после фото певицы со звездой испанской сборной

Ферран Торрес и Шакира / © instagram.com/shakira

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Именно Торрес забил победный гол в ворота сборной Аргентины во время вчерашнего финального матча в рамках чемпионата мира 2026 по футболу.

49-летняя колумбийская певица вручила 26-летнему Торресу награду «Лучший игрок матча» и поделилась фотографией в своих сторис в Instagram.

Ферран Торрес и Шакира / © instagram.com/shakira

Пока она общалась с прославленным футболистом, поклонники начали публиковать в социальных сетях язвительные посты, намекающие на ее бывшего парня, 39-летнего футболиста Жерара Пике, завершившего свою футбольную карьеру в 2022 году.

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Фанаты предположили, что Пике мог испытывать неприязнь, поскольку Шакира демонстрировала дружеские отношения с более молодым и привлекательным Торресом.

«Шакира присудила ему звание лучшего игрока матча... Торрес сегодня вечером выигрывает и на поле, и за его пределами», - написал один из пользователей в соцсетях.

Жерар Пике и Шакира / © Associated Press

Напомним, Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, прежде чем в июне 2022 года у них произошел скандальный, публичный разрыв отношений из-за измен Пике. У пары есть двое сыновей – Милан, которому 13 лет и Саша, ему 11 лет.

Певица также выступала на чемпионате, появившись на поле в ярком костюме от Roberto Cavalli и зажигая в своей привычной манере.

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Шакира / © Getty Images

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