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Поклонники Шакиры троллят ее бывшего Жерара Пике после фото певицы со звездой испанской сборной
Шакира поделилась в Instagram фотографией с испанским футболистом Ферраном Торресом, сделанную после победы испанской сборной в чемпионате мира по футболу.
Именно Торрес забил победный гол в ворота сборной Аргентины во время вчерашнего финального матча в рамках чемпионата мира 2026 по футболу.
49-летняя колумбийская певица вручила 26-летнему Торресу награду «Лучший игрок матча» и поделилась фотографией в своих сторис в Instagram.
Пока она общалась с прославленным футболистом, поклонники начали публиковать в социальных сетях язвительные посты, намекающие на ее бывшего парня, 39-летнего футболиста Жерара Пике, завершившего свою футбольную карьеру в 2022 году.
Фанаты предположили, что Пике мог испытывать неприязнь, поскольку Шакира демонстрировала дружеские отношения с более молодым и привлекательным Торресом.
«Шакира присудила ему звание лучшего игрока матча... Торрес сегодня вечером выигрывает и на поле, и за его пределами», - написал один из пользователей в соцсетях.
Напомним, Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, прежде чем в июне 2022 года у них произошел скандальный, публичный разрыв отношений из-за измен Пике. У пары есть двое сыновей – Милан, которому 13 лет и Саша, ему 11 лет.
Певица также выступала на чемпионате, появившись на поле в ярком костюме от Roberto Cavalli и зажигая в своей привычной манере.