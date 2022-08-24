Поклонники возмущены: новая девушка Жерара Пике станцевала перед камерой в одном бикини под песню Шакиры

У футболиста Жерара Пике новая девушка, которая не очень уважительно относится к его бывшей и матери его детей Шакире, а то и откровенно насмехается над ней.

23-летняя Клара Чиа, которая, как оказалось, познакомилась с Пике в одном из ночных клубов, где работала официанткой, а теперь работает пиар-менеджером в одной из компаний Жерара.

Девушка опубликовала в соцсетях видео, в котором танцует в бикини под хит Шакиры Te Felicito. Сейчас страница девушки закрыта для пользователей, но Daily Mail успел сохранить это видео и опубликовал у себя на сайте.

А также перепостили у себя комментарии ее подписчиков под видео:

"Это провокационно и неуважительно, и вы можете видеть, что тень Шакиры пугает ее...", "И осмелитесь вы поставить на видео песню Шакиры", "Какая провокация и как низко пала эта женщина, чтобы включить эту песню. В твоем возрасте это нормальное тело. Когда у тебя будут дети и возраст Шакиры, увидишь, где ты, милая", "Оууу, как мило кто-то пытается привлечь внимание, я понимаю… Должно быть довольно тяжело жить под тенью Шакиры, не так ли?" - пишут они.

Сообщается, что Жерар и Клара встречаются уже несколько месяцев. Она студентка, которая также работает на него в его офисе, организуя мероприятия. Они якобы не афишируют свой роман, но все вокруг знают, что на самом деле происходит.

Говорят, аккаунт девушки специально был удален или закрыт, чтобы ее фотографии не могла найти пресса. Также сообщается, что Жерар и Шакира договорились не афишировать свои новые отношения в течение года после расставания, но, похоже, новая пассия Пике с этим договором не согласна.

Шакира и Жерар Пике / Фото: Associated Press

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