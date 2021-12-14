Поклонники возмущены: "Peloton не виноват в том, что Кэрри не знает, как набирать 911"

Поклонники возмущены: "Peloton не виноват в том, что Кэрри не знает, как набирать 911"

9 декабря на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера сериала "И просто так…", продолжение культового "Секс в большом городе".

Зрители уже увидели первые две серии, где показано, как от сердечного приступа умирает один из главных героев - Мистер Биг – муж Кэрри Брэдшоу. Она обнаруживает его лежащим в душевой после сердечного приступа, случившегося после того, как мужчина интенсивно тренировался на домашнем велотренажере Peloton.

Зрители, увидев эпизод, выразили свое недовольство действиями Кэрри, когда она обнаружила, что Мистер Биг упал на пол после сердечного приступа. Поклонники шоу задаются вопросом, почему персонаж Сары Джессики Паркер уложил его набок, наполовину под душем, и целует вместо того, чтобы предупредить службы экстренной помощи и позвонить в 911, - пишет Daily Mail.

Зрители полагают, что, если бы Кэрри отреагировала быстрее и позвонила в службу экстренной помощи, она могла бы спасти жизнь Мистеру Бигу, поскольку их пентхаус на 15-м этаже находится всего в восьми минутах езды от больницы Ленокс-Хилл в Нью-Йорке. Сам Джон не мог позвонить в скорую из-за того, что выронил телефон в душе. А поклонники сериала в недоумении, почему же этого не сделала Кэрри и можно ли было спасти Бига?

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Издание Vulture.com обратилось за комментарием к кардиологу, который сказал: "Когда дело доходит до остановки сердца, для мозга счет идет на секунды. Ваш мозг может прожить до трех минут без кислорода. Что ей нужно было сделать, так это то, что, когда он потерял сознание и потерял пульс, ей нужно было немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Пощупать пульс, вызвать помощь и начать компрессию грудной клетки. Потому что вы можете стимулировать приток крови к мозгу и остальным жизненно важным органам с помощью СЛР, и как только пришла скорая помощь, они могли немедленно реанимировать его с помощью лекарств и дефибрилляции. А она просто сидела там над ним".

Поклонники в один голос говорят: "Я кричал на экран", "Послушайте, Peloton не виноват в том, что Кэрри не знает, как набирать 911 или делать массаж грудной клетки", "Я думал, что я единственный, кто кричит 911 прямо на экран".

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Сценарист сериала Майкл Патрик Кинг еще на этапе съемок раскрыл идею убийства мистера Бига, чтобы придать шоу нового дыхания, заявив в Vanity Fair: "Никто не захотел бы возвращаться, если бы шоу не изменилось".

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