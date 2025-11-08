ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
1
2 мин

Покорила мир своим вокалом: участница гламурного конкурса красоты спела на сцене в стиле дэт-метал

Девушка поразила весь мир своим необычным талантом и стала «вирусной» в Сети.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Игнасия Фернандес

Игнасия Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Участвуя в полуфинале конкурса красоты «Мисс Мира Чили 2025», 27-летняя модель Игнасия Фернандес продемонстрировала на сцене свой необычный вокал в стиле дэт-метал во время конкурса талантов.

Девушка вышла на сцену с гламурным макияжем и прической, а также одетая в вечернее платье-кейп черного цвета и никто не ожидал, что петь она будет именно в таком стиле. Выступление Игнасии стало «вирусным» в Итернете и многие ее поддержали в том, что она не побоялась показать то, что ей нравится, и то в чем она хороша.

«Метал всегда был неотъемлемой частью того, кто я есть, и моей жизни: убежищем, источником силы и смысла. Возможность выразить это на сцене @misschilemundo и @chilevision — это шанс, который я глубоко ценю.

Это был прекрасный опыт — разрушать барьеры на телевидении, вдохновлять, быть настоящей собой и показать, что не стоит бояться чужих предубеждений. Спасибо моей группе @decessus_official и @carlospalmaofficial за то, что были рядом, и всем, кто проявил поддержку», — написала она в Instagram.

Игнасия Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Игнасия Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Как Игнасия выступает на сцене она тоже неоднократно показывал на своей странице.

Напомним, что пока Игнасия удивляла своим талантом, то в Таиланде на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2025» вспыхнул скандал — один из деректоров меропряития публично унизил представительницу Мексики — 25-летнюю Фатиму Бош.

1
