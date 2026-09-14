Покорила Париж: Селин Дион вышла на сцену в платье от Dior и с потрясающим бриллиантом на шее

Селин Дион / © Associated Press

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Для этого мероприятия певица выбрала уникальное украшение французского ювелирного бренда Boucheron из коллекции Histoire de Style. Центральный мотив украшения вдохновлён узнаваемой восьмиугольной формой парижской площади Place Vendôme.

Украшение носит название «The Address», а в его центре расположен безупречный бриллиант с изумрудной огранкой весом целых 10,01 карата, редчайшей чистоты и высочайшего уровня блеска. Геометрическое колье изготовлено из монохромного белого золота, ряда сияющих бриллиантов огранки «багет» и деталей из глубокого черного лака.

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Селин Дион / © Associated Press

Создание этого украшения стало настоящим инженерным и художественным подвигом для бренда Boucheron, ведь мастерам потребовалось более 1100 рабочих часов на его изготовление. Колье состоит из ряда шарнирных элементов, а центральный элемент с огромным бриллиантом можно отсоединить и носить отдельно как кольцо.

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Селин Дион / © Associated Press

Однако внимание привлекало не только украшение на шее звезды, но и её изысканное платье. Главным образом вечера стало драматичное чёрное платье от Dior, созданное специально для Селин дизайнером Джонатаном Андерсоном. Модель с открытым верхом без бретелек и многоярусной юбкой состояла из многочисленных слоев плиссированной ткани, формируя силуэт, похожий на лепестки. Платье было отсылкой к знаменитому платью Francis Poulenc от Christian Dior из коллекции от-кутюр сезона весна-лето 1950 года.

Селин Дион / © Associated Press

В ходе концерта Дион также отдала дань уважения другим парижским брендам: в частности, она появилась в специально созданном для неё кожаном корсете от Alaïa и длинной бархатной юбке, а также в скульптурном образе Schiaparelli, вдохновленном жакетом Эльзы Скиапарелли конца 1930-х годов.

Еще один образ составили платье с вырезами и накидка нежно-розового оттенка, расшитые рваной органзой, — творение Сары Бертон для Givenchy.

А позже певица появилась в блестящем чёрном платье с высокими вырезами от французского дизайнера Хайдера Акермана, созданном для американского бренда Tom Ford.

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