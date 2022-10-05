Покрасила лицо в золотой цвет: Doja Cat пришла на модный показ в странном образе

Не так давно известная певица и рэперша Doja Cat решила, что не хочет больше, чтобы у нее были брови и длинные волосы, поэтому в прямом эфире в Instagram избавилась от них.

"Я чувствую, что у меня никогда не должно было быть волос. Мне никогда они не нравились. Особенно после тренировок, когда становятся липкими и сальными, - высказалась в прямом эфире Doja Cat. - Были времена, когда я надевала шапку то поверх парика, то поверх шапочки для парика, то поверх косичек. Я просто не могу поверить, что мне потребовалось так много времени, чтобы признаться себе: побрей уже наконец-то свою гребаную голову".

Теперь она во всю экспериментирует с оттенком своих коротких волос и рисует брови карандашом. Также Doja Cat увлеклась арт-макияжем и часто появляется с необычным гримом на лице. В этом месяце певица впервые посетила Неделю моды в Париже и по этому поводу решила эпатировать публику по максимуму.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Во время показа бренда A.W.A.K.E она появилась на публике в клетчатом брючном костюме и коричневом пальто с мехом, но привлекало внимание не это, а грим звезды. Лицо Doja Cat было полностью покрыто золотой краской, золотыми также были ее украшения и маникюр. В этом образе она немного напоминала знаменитый персонаж из вселенной "Звездные войны" - дроида C-3PO.

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