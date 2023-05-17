Покрасила волосы в неожиданный цвет: Хелен Миррен блистала на дорожке в Каннах

Вчера стартовал 76-й Каннский кинофестиваль и многие звезды посетили церемонию открытия.
Среди них была британская актриса Хелен Миррен. Знаменитость удивила не только своим аутфитом, но и новой прической.
Миррен приехала на премьеру фильма-открытия фестиваля французского режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна дю Барри" – исторической драмы с Джонни Деппом в главной роли.
77-летняя актриса выглядела сенсационно в обтягивающем атласном платье с глубоким вырезом и небольшим шлейфом от бренда Del Core. Хелен уложила свои недавно окрашенные локоны в сиренево-голубые оттенка высоко в пуф в стиле Марии-Антуанетты, надела драгоценные серьги-висюльки и колье-чокер с бриллиантами на шею. А в руках держала небольшой веер.
Напомним, в этом году Каннский фестиваль будет проходить в течение следующих 12 дней. Во время церемонии открытия нам особенно запомнилась Катрин Денев, она со сцены прочитала стихотворение Леси Украинки.
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