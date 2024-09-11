Покрасилась в блондинку и вышла в свет: Линдсей Лохан на двух мероприятиях в Нью-Йорке

Актриса сделала паузу в съемках, чтобы посетить несколько светских ивентов.
Актриса Линдсей Лохан кардинально сменила имидж, поскольку неожиданно перекрасила волосы, сменив свой роскошный рыжий цвет на блонд. Новую прическу она продемонстрировала сразу на двух светских мероприятиях в Нью-Йорке.
Вначале она появилась в черном кружевном платье от Balenciaga с голым эффектом на третьем ежегодном ужине "Забота о женщинах", организованном фондом Kering.
Платье она носила в сочетании с длинными серьгами и туфлями на каблуках.
Затем звезда появилась на Неделе моды и посетила показ прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Michael Kors. На Линдсей был образ серого цвета - она сочетала шелковое платье-комбинацию на тонких бретельках с теплым пальто, украшенным мехом. Этот образ Лохан дополнила украшениями с бриллиантами и французским маникюром.
Напомним, что также сейчас Линдсей вместе с Джейми Ли Кертис снимаются в продолжении комедии "Чумовая Пятница". Вторую часть решили снять через 21 год после выхода первого фильма и некоторые кадры со съемочной площадки уже попадали в объективы папарацци.
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