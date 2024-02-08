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Покраска заняла 11 часов: топ-модель Сара Сампайо неожиданно сменила имидж и стала блондинкой

Покраска заняла 11 часов: топ-модель Сара Сампайо неожиданно сменила имидж и стала блондинкой

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Звезда удивила своих фолловеров новой прической.

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – опубликовала в своем Instagram фото, которые шокировали ее поклонников. Девушка кардинально изменила свой имидж и из шатенки превратилась в блондинку.

В подписи к видео она отметила, что покраска заняла 11 часов, и поблагодарила своего мастера за терпение, смелость и заботу.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо
Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

"Не для слабонервных", - шутливо добавила Сара. Скорее всего, модель готовится к какому-то новому важному проекту, раз решилась на такие серьезные перемены. Как нам кажется, блонд красиво сочетается с ее голубыми глазами.

Напомним, топ-модель Сара Сампайо сходила с подругами в сауну. Без фотосессии и множества селфи не обошлось. Манекенщица без макияжа и с пучком на голове позировала в черном слитном купальнике с белой окантовкой.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо
Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

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