Покрестили: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой впервые показали лицо своей дочери

Молодые родители покрестили свою полуторамесячную дочь Ариану и показали, как это было.

Вчера, 13 июня, в семье главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его супруги Даши Хлистун был важный день – они покрестили свою дочь Ариану.

Их друзья в Instagram Stories опубликовали фото и видео с крестин.

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

В этот день малышка была одета в белоснежное кружевное платье и такие же туфельки с кремовыми атласными ленточками.

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Счастливые родители решили, что уже можно не прятать лицо дочери. Поэтому они впервые показали лицо своей малышки. Фото умилило поклонников пары, большинство отметили, что девочка очень похожа на своего отца.

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Даша выбрала для крестин нежное платье миди с анималистическим и флористическим принтом с рюшами, к которому подобрала платок в тон и шлепанцы.

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Крестины дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун

Макс был одет в белое поло, темные брюки и черные туфли.

Поздравляем молодых родителей с крещением дочери!

Напомним, Даша Хлистун родила дочь 27 апреля.

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