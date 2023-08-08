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Полезный совет: победительница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала 5 вариантов поз для красивых фото

Полезный совет: победительница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала 5 вариантов поз для красивых фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1374
Время на прочтение
1 мин
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Полезный совет: победительница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала 5 вариантов поз для красивых фото

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая показала, как позировать, чтобы получились красивые снимки.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — опубликовала в Instagram полезное видео для девушек. На нем модель продемонстрировала пять простых поз, которые можно повторить во время импровизированной фотосессии на отдыхе.

На видео Екатерина предстала в красивом голубом купальнике с металлической фурнитурой, белых шлепанцах и очках в белой оправе. Позировала она на фоне моря.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram
Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram
Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram
Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram
Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Девушка не только показала варианты поз, но и похвасталась стройной подтянутой фигурой. Она выглядит сексуально.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая продемонстрировала фигуру в темно-криничном купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
1374
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