Полезный совет: победительница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала 5 вариантов поз для красивых фото

Екатерина Лозовицкая показала, как позировать, чтобы получились красивые снимки.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — опубликовала в Instagram полезное видео для девушек. На нем модель продемонстрировала пять простых поз, которые можно повторить во время импровизированной фотосессии на отдыхе.
На видео Екатерина предстала в красивом голубом купальнике с металлической фурнитурой, белых шлепанцах и очках в белой оправе. Позировала она на фоне моря.
Девушка не только показала варианты поз, но и похвасталась стройной подтянутой фигурой. Она выглядит сексуально.
Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая продемонстрировала фигуру в темно-криничном купальнике.
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