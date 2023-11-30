Полностью обнаженная: 58-летняя Элизабет Херли показала откровенное видео из сауны

Элизабет Херли – настоящая соблазнительница. В Instagram она опубликовала откровенное видео с отдыха.

Актриса полностью обнаженной соблазнительно позировала в сауне. Лиз сначала была обмотана большим полотенцем, а затем его игриво начала спускать и прятаться.

Можно заметить, что у Херли – стройное, подтянутое и сексуальное тело, которое она обожает демонстрировать.

Напомним, ранее Элизабет Херли в белом купальнике с глубоким декольте наслаждалась отпуском в Таиланде.

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