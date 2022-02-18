Полностью обнаженные: Белла и Джиджи Хадид снялись для Versace

Идея съемки была вдохновлена библейными мотивами.

Супермодели и родные сестры Белла и Джиджи Хадид снялись в новой рекламной кампании итальянского Модного дома Versace. На опубликованном фото девушки позировали полностью обнаженными, с длинными волнистыми волосами, в золотых украшениях, а интимные места прикрывали лишь сумками из новой коллекции бренда.

Снимком поделилась на своей странице в Instagram сама Донателла Версаче, лаконично подписав его: "Мои богини".

Сестры являются лицами новой весеннее-летней коллекции бренда и ранее уже снимались для него, но тогда компанию им перед камерой составила сама Донателла Версаче. Автором фото стал дуэт модных фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту.

Отметим, что фото является отсылкой к знаменитой кампании Versace Home 1995 года, для которой позировали супермодель Клаудия Шиффер и актер Сильвестр Сталлоне. Они тоже были полностью обнажены.

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