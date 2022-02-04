Полностью обнаженный: Андре Тан в образе Сен-Лорана поздравил коллег с 25-летием UFW

В таком образе знаменитость мы еще не видели, но в своем посте он рассказал, что это фото для него значит.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с подписчиками в Instagram необычным снимком, на котором был запечатлен полностью обнаженным. Фото было сделано еще в 2008 году и стало данью уважения французскому модельеру Иву Сен-Лорану, который умер в том году. Запостил дизайнер этот снимок спустя столько лет, так как он ассоциируется у него с Ukrainian Fashion Week, которому исполнилось 25 лет.

Голый Ив Сен-Лоран позирует Жанлу Сьефф в съемке для Pour Homme Yves Saint Laurent, 1971

В тексте Андре Тан также поздравил коллег-дизайнеров с круглой датой и написал о том, что для него значит Ukrainian Fashion Week.

"Четверть столетия, которое перевернуло мир украинской моды. Благодаря Ukrainian Fashion Week появилось множество талантливых дизайнеров. Мы все помним, как мы начинали и подглядывали на показах Сергея Бызова, Лилии Пустовит, Оксаны Караванской. Мы помним, как мы у них просились на стажировку. Мы вышли из конкурса молодых дизайнеров начала нулевых: Лилия Литковская, Ирина Каравай, Светлана Бевза, Артем Климчук, ну и, конечно же, ваш покорный слуга — Андре Тан.

Я горжусь тем, что мы — поколение дизайнеров, которое сейчас правит балом украинской фэшн-индустрии. Поколение дизайнеров, которое профессионально выросло благодаря Украинской неделе моды. Огромное спасибо матери Ukrainian Fashion Week — Ирине Данилевской, которая организовала это все на международном уровне. Поверьте мне, я участвовал во многих неделях моды — Парижской, Гонконгской, Берлинской, Миланской, и я могу сказать с уверенностью, что Украинская не отстает, а иногда даже превосходит все ожидания. Качественная локация, самый большой подиум, безупречная организация — даже не все Европейские мероприятия могут этим всем похвастаться", - написал украинский дизайнер.

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