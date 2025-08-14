Полностью ручная работа: дизайнеры показали, как создали эпатажное платье для известной певицы

Чаппелл Рон / © Getty Images

Певица Чаппелл Рон, которая в этом году была удостоена звания «Лучший новый артист года», для своей новой концертной программы заказала особое платье, которое является произведением искусства. Наряд был кропотливо создан дизайнерами Гуннаром Дизереджем и Кристофером Минафо полностью вручную разными техниками — они разрисовывали части платья вручную, использовали проволоку, разные ткани, а также некоторые детали печатали на 3D-принтере.

По словам дизайнеров, это самый сложный образ, который они когда-либо создавали но на работу над ним Гуннар и Кристофер потратили всего шесть дней.

Чаппелл Рон / © Getty Images

Особенность наряда в том, что он был метафорическим и самореферентным — на платеь было изображено лицо певицы, а ее шляпка и скипетр были также в виде головы Чаппелл. Выполнено все в стиле бурлеска и с нотками исторической моды — в образе присутствовал оригинальный воротник со складками, как те, которые были популярны в 16 и 17 веках.

«Для шляпы и скипетра я смоделировал лицо Чаппелл, а затем распечатал их на 3D-принтере в двух размерах. Я попробовал несколько разных техник, чтобы нарисовать лицо, и обнаружил, что измельчение пастели и использование ее в качестве грима придают головам вид старинной фарфоровой куклы. Я использовал цветной карандаш и акрил, чтобы запечатлеть детали и интенсивность невероятного макияжа от Эндрю Доулинга (визажист певицы — ред.). Мы зашли в несколько магазинов париков, чтобы найти идеальные волосы и цвет, и, честно говоря, сходство было слишком хорошим. Для этого образа нужны четыре маски. Одна достаточно большая для глаз на бюстгальтере, которую можно было бы снимать во время выступления. Эту я вылепил из проволоки и поролона, а затем покрыл ее кружевом с бисером. Затем мы сделали одну для ее настоящего лица и две поменьше. Для маленьких я вырезал формы из пластиковых контейнеров, которые у нас были, а затем расплавил их, чтобы они соответствовали лицам. Нам нужно было сделать два скипетра, используя эту потрясающую шелковую ленту, окрашенную кислотой, и, конечно же, двум маленьким головам нужны были свои собственные шляпы и оборки на шее. Вот тут-то объяснение становится немного сумасшедшим. Головы на ее шляпе получают свою собственную шляпу. Герб, скипетры, и да, у него тоже есть своя шляпа. Мини-скипетр тоже получает свою шляпу, и почти у всего есть оборка на шее, над которой Гуннар трудился несколько дней», — рассказал Кристофер.

Чаппелл Рон / © Getty Images

«Я привык шить довольно быстро, но я совершенно недооценил, сколько времени потребуется, чтобы они и выглядели старинными, и выдержали полноценное выступление (детали наряда — ред.). За день до назначенного срока я понял, что нам нужна помощь, и у нас фактически была команда из пяти человек, которая работала всю ночь, чтобы закончить образ вовремя», — рассказал Гуннар.

Но это не все секреты наряда певицы, ведь он трансформировался — когда Чаппелл сняла корсет с юбкой, то осталась в оригинальных шортах украшеных рюшами и верхнем бюстгальтере с нарисоваными глазами, который украшала бахрома из бисера. Также концертный лук дополняли перчатки, колготки и сапоги со шнуровками и стразами, которые для артистки на заказ создали в LaDuca Shoes.

Чаппелл Рон / © Getty Images

Также дизайнеры раскрыли другие детали образа. Например, что в платье использовалась шелковая тафта с переливающимся эффектом, черные расшитые вручную бусины, а также ленты. Стеганых жабо было создано аж семь.

Более подробно дизайнер показала детали наряда в своем Instagram.