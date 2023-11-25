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Полосатое платье и розовый джинс: рассматриваем два новых образ экс-звезды The Pussycat Dolls

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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231
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Полосатое платье и розовый джинс: рассматриваем два новых образ экс-звезды The Pussycat Dolls

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Модница привлекла внимание новыми аутфитами.

Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц бурлеск-группы The Pussycat Dolls, а также своим участием в нескольких реалити-шоу на британском телевидении, на этой неделе попадала несколько раз в объективы папарацци в Лондоне.

Звезду заметили, когда она выходила со студии после утреннего эфира на радио, где является ведущей утреннего шоу с Амандой Холден.

Вначале Эшли продемонстрировала наряд в розовом цвете. На ней был костюм из денима - куртка и прямые штаны, которые она сочетала со светлой водолазкой, туфлями-лодочками и пушистой сумкой с узлом от Bottega Veneta.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

На следующий день Эшли попала под прицел фотографов уже в платье. На знаменитости был двухцветный полосатый наряд, который она дополнила сумкой Balenciaga с короткой ручкой, солнцезащитными очками и туфлями-лодочками. Также Эшли собрала волосы в высокую прическу.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
231
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