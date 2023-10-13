Полоска в тренде: Оливия Уайлд в стильном брючном костюме пришла на светскую вечеринку

В четверг вечером в Лос-Анджелесе состоялась коктейльная вечеринка Модного дома Schiaparelli на которую съехалось множество знаменитостей.

Среди них была и 39-летняя актриса и продюсер Оливия Уайлд. Звезда облачила свою стройную фигуру в брючный костюм в тонкую полоску из коллекции Schiaparelli, к которому подобрала молочную сумку и черные полупрозрачные туфли-лодочки на каблуках.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Жакет Оливия, похоже, надела на голое тело, а также дополнила образ массивными золотыми серьгами. Белокурые волосы она распустила, а в макияже сделала акцент на глаза со светлыми тенями и нюдовые губы.

Напомним, недавно в полосатом костюме мы также видели принцессу Уэльскую Кэтрин.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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