Полоска в тренде: Оливия Уайлд в стильном брючном костюме пришла на светскую вечеринку

Полосатые костюмы этой осенью в тренде.
В четверг вечером в Лос-Анджелесе состоялась коктейльная вечеринка Модного дома Schiaparelli на которую съехалось множество знаменитостей.
Среди них была и 39-летняя актриса и продюсер Оливия Уайлд. Звезда облачила свою стройную фигуру в брючный костюм в тонкую полоску из коллекции Schiaparelli, к которому подобрала молочную сумку и черные полупрозрачные туфли-лодочки на каблуках.
Жакет Оливия, похоже, надела на голое тело, а также дополнила образ массивными золотыми серьгами. Белокурые волосы она распустила, а в макияже сделала акцент на глаза со светлыми тенями и нюдовые губы.
Напомним, недавно в полосатом костюме мы также видели принцессу Уэльскую Кэтрин.
Читайте также: