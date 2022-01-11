Положила грудь на бортик бассейна: Жозефин Скривер опубликовала пикантные кадры

28-летняя датская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret поделилась в Сети несколькими пикантными кадрами, на которых запечатлена топлес.

На одном из снимков Жозефин прикрывает грудь белым полотенцем, на другом - снимает желтый бикини, а на третьем запечатлена полностью без одежды, прикрывая обнаженное тело большим белым полотенцем.

Впечатляет кадр, на котором Скривер положила свою грудь на бортик у бассейна, из которого собралась выходить.

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Автором этих пикантных снимков стал фотограф Кэмерон Хаммонд. На его странице в Instagram поклонники Жозефин Скривер могут найти еще больше фотографий с ней.

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