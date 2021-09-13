Положила грудь на стол: Деми Роуз показала откровенные снимки из Италии

Модель поделилась фото из отпуска.

Деми Роуз известна всем своей страстью к откровенным фотосессиям. Девушка обожает примерять провокационные луки и позировать в них перед камерой.

На этот раз красотка надела белый прозрачный наряд и отправилась в ресторан. Сидя на терассе, она не упустила возможности сделать несколько пикантных снимков.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми буквально положила свой пышный бюст на стол и позировала на камеру с бокалом коктейля. Ее образ дополнила аккуратная укладка, очки в стветлой оправе и с цепочкой, а также розовая сумочка Chanel, которая лежала на столе.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Роуз в черном кружевном боди от Dior с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Пикантные снимки Деми Роуз (30 фото)

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