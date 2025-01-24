Полтора месяца после родов: супруга Владимира Остапчука в стильном луке появилась на премьере фильма

Екатерина Полтавская вместе с мужем побывала на премьере украинской комедии.
Владимир Остапчук вместе со своей женой – блогером Екатериной Полтавской – посетил в кинотеатре "Оскар" гала-премьеру романтической комедии "Коли ти выйдеш заміж?". Владимир был ведущим мероприятия, а еще он является креативным продюсером этого фильма.
На ивенте Остапчук предстал в кремовом лонгсливе, белых джинсах и белых кроссовках с бежевой вставкой.
Екатерина, которая полтора месяца назад родила первенца, выглядела красиво, стройно и стильно. На ней был темно-бежевый укороченный жакет на молнии, белый топ с драпировкой и белые широкие джинсы с поясом.
Аутфит девушка дополнила бежево-белыми кедами, черной сумкой с золотистой фурнитурой и имиджевыми очками в черной оправе.
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