Получила огромный гонорар: Ким Кэттролл появилась в сериале "И просто так..." в роли Саманты Джонс

Вероятно, это было одно из самых дорогих камео в истории сериалов, поскольку каждая фраза актрисы обошлась создателям шоу в 50 тысяч долларов.

"Секс в большом городе" без Саманты Джонс, а точнее без актрисы Ким Кэттролл, был совершенно странным и неполноценным. Поэтому неудивительно, что поклонники сериала так долго ждали ее появления и все же дождались. Актриса появилась в конце сезона в коротком эпизоде и произнесла всего 20 фраз. В эфире она пробыла только 60 секунд.

Но учитывая то, что появляться в сериале она не хотела из-за старых ссор и обид с его создателями и, в частности, с Сарой Джессикой Паркер, Ким потребовала за свое камео 1 миллион долларов. Учитывая как долго велись переговоры об ее участии в сериале, согласились на такие требования шоураннеры и продюсеры не сразу, но в результате Кэттролл все же получила свой космический гонорар, а поклонники смогли еще немного насладится ее игрой и харизмой.

Также, как сообщает Daily Mail, Ким потребовала, чтобы ее образ для сериала создала стилист и костюмер Патрисии Филд, которая работала над оригинальным сериалом, но не над его перезапуском. Кэттролл также настояла на том, чтобы макияж ей сделала знаменитый визажист Кира Панченко, а прическу - Райан Тригстад.

В кадре она появилась в кораловом платье с драпировкой и серебристом пальто. Запястья актрисы украшали большие серебряные браслеты-манжеты, пальцы - кольца. В руке Ким держала зеленую сумку-клатч от Fendi.

Ким Кэттролл в роли Саманты Джонс в сериале "И просто так..." / фото: скриншот из видео HBO

Сцена была снята в марте в Нью-Йорке и заняла четыре часа, после чего Ким, по ее собственным словам, "пошла домой и выпила большую порцию мартини". На съемках она так и не встретила ни одну из трех своих бывших коллег.

Ким Кэттролл в роли Саманты Джонс в сериале "И просто так..." / фото: скриншот из видео HBO

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